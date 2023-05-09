Новый пакет военной помощи Украине на 1,2 млрд. дол. объявили СШАhttps://racurs.ua/n182845-novyy-paket-voennoy-pomoschi-ukraine-na-1-2-mlrd-dol-obyavili-ssha.htmlРакурс
Міністерство оборони США сьогодні, 9 травня, оголосило про новий пакет військової допомоги Україні на загальну суму 1,2 млрд дол.
Про це повідомляється на сайтів Пентагон.
Зазначається, що цей пакет надається в рамках Ініціативи сприяння безпеці в Україні (USAI).
На відміну від повноважень Президента США щодо скорочення озброєнь (PDA), які Міноборони продовжує використовувати для постачання обладнання в Україну із запасів Міноборони в історичних масштабах, USAI є повноваженням, відповідно до якого США закуповують засоби і технології у промисловості або партнерів, — наголошують у відомстві.
Це оголошення є початком процесу укладання контрактів на надання Україні додаткових пріоритетних можливостей, — додають у Пентагоні.
До цього пакету військової допомоги увійдуть:
- додаткові системи протиповітряної оборони та боєприпаси;
- обладнання для інтеграції західних пускових установок, ракет і радарів з українськими системами ППО;
- боєприпаси для протидії безпілотникам;
- 155-мм артилерійські снаряди;
- комерційні послуги супутникової зйомки;
- навчання, технічне обслуговування та загальна підтримка.
Сполучені Штати продовжуватимуть співпрацювати зі своїми союзниками і партнерами з метою надання Україні можливостей для задоволення її нагальних потреб на полі бою і довгострокових потреб у безпековій допомозі, — наголошують у Пентагоні.