Карта бойових дій: DeepState

https://racurs.ua/ua/n202212-zsu-vidtisnyly-okupantiv-z-kolisnykivky-na-harkivschyni-deepstate.html

Ракурс

Сили оборони України досягли успіху біля одного з населених пунктів на Харківщині.

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Зокрема, українські захисники відтіснили російських військових в Колісниківці. Водночас окупанти просування в кількох районах Донецької області — біля Зеленівки, Сторожевого, Даченського, Часового Яру та в Новому Комарі. Про це проект DeepState повідомив у Telegram.

Сили оборони відновили положення біля Колісниківки. Ворог просунувся біля Зеленівки, Сторожевого, Даченського, Часового Яру та в Новому Комарі, — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, на Покровському напрямку російські окупанти розпочали висування своїх штурмових груп з метою окупації села Піщане. Однак ЗСУ, які проводили в цей момент стабілізаційні заходи в цьому районі, змусили ворога відкотитися.