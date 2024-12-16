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Ракурс
Карта боевых действий: DeepState

ВСУ оттеснили оккупантов из Колесниковки на Харьковщине — DeepState

16 дек 2024, 09:48
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Сили оборони України досягли успіху біля одного з населених пунктів на Харківщині.


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Зокрема, українські захисники відтіснили російських військових в Колесниківці. Водночас окупанти просування в кількох районах Донецької області — біля Зеленівки, Сторожевого, Даченського, Часового Яру та в Новому Комарі. Про це проект DeepState повідомив у Telegram.

Сили оборони відновили положення біля Колесниківки. Ворог просунувся біля Зеленівки, Сторожевого, Даченського, Часового Яру та в Новому Комарі, — йдеться у повідомленні.

Карта бойових дій: DeepState

Карта бойових дій: DeepState

Карта бойових дій: DeepState

Нагадаємо, на Покровському напрямку російські окупанти розпочали висування своїх штурмових груп з метою окупації села Піщане. Однак ЗСУ, які проводили в цей момент стабілізаційні заходи в цьому районі, змусили ворога відкотитися.

Источник: Ракурс


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