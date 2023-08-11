США ввели санкції проти Михайла Фрідмана та Петра Авена

Міністерство фінансів США розширило список санкцій, додавши до нього чотирьох російських мільярдерів, засновників «Альфа-груп» Михайла Фрідмана, Петра Авена, Германа Хана та Олексія Кузьмичова. Про це повідомляється на сайті міністерства.

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До списку також потрапив Російський союз промисловців та підприємців (РСПП) — найбільше об'єднання бізнесу в країні.

Нагадаємо, Фрідман з початку вторгнення намагається позбутися санкцій Євросоюзу та Британії. Однак поки що без успіху.

Проти нього також запровадила санкції й Україна. Нещодавно був націоналізований Сенс-банк (колишній Альфа-банк Україна), кінцевими бенефіціарами якого були Фрідман та Авен.

Управління з контролю над іноземними активами Мінфіну США (OFAC) також зазначило, що не вводить жодних обмежень щодо заснованої Фрідманом та іншими акціонерами «Альфа-груп», оскільки за даними регулятора, вона не належить на 50% або більше осіб, які потрапили під санкції.

Заможні російські еліти повинні позбутися думки, що вони можуть вести бізнес як завжди, тоді як Кремль веде війну проти українського народу. Наша міжнародна коаліція продовжуватиме притягувати до відповідальності тих, хто сприяє невиправданому та неспровокованому вторгненню в Україну, — наводить Мінфін США слова заступника міністра фінансів Уоллі Адейемо.

У лютому 2022 року, невдовзі після російського вторгнення в Україну, Фрідман та Авен потрапили під санкції Євросоюзу. Таке рішення влада ЄС пояснила зв’язками бізнесменів у російських владних колах. Санкції проти них також запровадила Велика Британія.

Фрідман та Авен намагаються оскаржити введені проти них обмеження. У липні 2023 року Європейський суд загальної юрисдикції почав розглядати позов Фрідмана, поданий до Ради ЄС.

Кузьмичов та Хан також перебувають під санкціями ЄС та Великої Британії.