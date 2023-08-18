На росії відкрили 8-метровий пам’ятник Сталіну, його освятила РПЦ

https://racurs.ua/ua/n186322-na-rosiyi-vidkryly-8-metrovyy-pam-yatnyk-stalinu-yogo-osvyatyla-rpc.html

Ракурс

Великолуцька єпархія РПЦ перевірить дії настоятеля храму на честь ікони Божої Матері Всецариця в селі Русанове ієрея Антонія (Татаринцева).

.

Він 15 серпня взяв участь у відкритті восьмиметрового пам’ятника Йосипу Сталіну на території місцевого заводу «Мікрон».

Як пише Sota, під час церемонії відкриття ієрей освятив пам’ятник, а також заявив, що в роки правління Сталіна «церква постраждала», але «завдяки цьому тепер є безліч новомучеників та сповідників».

Слова цього російського священника засудив інший — заступник керуючого справами Московської патріархії єпископ Сава (Тутунов), назвавши їх «обурливими» та «блюзнірськими».

Так, Господь навернув зло на благо, виявивши в дні гонінь стійкість у вірі багатьох християн, які тепер нам служать прикладом. Але злочини від цього меншим злом не стають і ніяк не слід відчувати подяку на адресу гонінь і гонителів, — заявив Тутунов, додавши, що ситуація «взята на контроль у центральному церковному апараті».

Восьмиметровий пам’ятник Сталіну встановили біля прохідної заводу «Мікрон» у Великих Луках Псковської області 15 серпня. Спочатку пам’ятник, створений у 2019 році, збиралися встановити у Волгограді, але місцева влада відмовилася. Після цього ініціативна група розглядала варіанти встановлення пам’ятника у Московській області чи Воронежі, але не отримала згоди влади.

Останніми роками у росії дедалі частіше встановлюють пам’ятники Йосипу Сталіну. Перший пам’ятник Сталіну в історії сучасної рф встановили у 2015 році на території м’ясокомбінату «Звенигівський» у марійському селищі Шелангер.