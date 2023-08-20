Китай помогает путину вертолетами, беспилотниками, оптическими прицелами и металлами

https://racurs.ua/n186380-kitay-pomogaet-putinu-vertoletami-bespilotnikami-opticheskimi-pricelami-i-metallami.html

Ракурс

Китай допомагає озброювати росію гелікоптерами, безпілотниками, оптичними прицілами та металами.

.

Про це йдеться у розслідуванні Telegraph.

Компанія Shantou Honghu Plastics відправила близько тисячі дронів російській компанії «Самсон».

Компанії Hems999 та Tianjin Huarong Aviation відправляли в росію вертольоти. Всі були отримані фірмою «Вертоліт Урал», основним замовником якої є російська Нацгвардія. Вона розгорнута в Україні та очолювана Віктором Золотовим, колишнім охоронцем путіна.

Компанія Yiwu Wojie Optics Instrument надала близько 2500 оптичних приладів російській фірмі «CEK», яка раніше постачала такі товари для російського міністерства внутрішніх справ.

Також видання стверджує, що Китай експортував до росії вироби із титанових сплавів, які є основним матеріалом для виробництва військових літаків і зброї. Вони були доставлені з Китаю компанії НПП «Старт», розробнику пускових установок зенітних ракет, та S7 Technics, яка займається технічним обслуговуванням та ремонтом російських літаків.

Це відбувається в той час, коли Китай, який наполягає на своєму нейтралітеті, намагається позиціювати себе як ключового миротворчого посередника в переговорах, спрямованих на припинення конфлікту, — констатує видання.

Торгівля між Китаєм і росією цього року перевищить 200 млрд дол., що стане новим рекордом, попри те, що китайський експорт в інші країни значно скоротився. Експорт товарів із потенційним військовим застосуванням зріс більш ніж утричі на рік.