Еще одна страна НАТО будет тренировать украинских пилотов на F-16

https://racurs.ua/n186426-esche-odna-strana-nato-budet-trenirovat-ukrainskih-pilotov-na-f-16.html

Ракурс

Греція візьме участь у тренуваннях українських пілотів на винищувачах F-16.

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Про це заявив президент Зеленський під час спільного брифінгу з прем'єром Міцотакісом 21 серпня.

Після візиту до Нідерландів, Швеції та Данії голова держави вирушив до Греції, де візьме участь у саміті Україна-Балкани.

«Ракурс» раніше повідомляв, що у Данії наразі перебуває близько 70 українців для навчання на винищувачах F-16. Серед них не лише пілоти, а й авіатори — ті, хто забезпечує польоти, обслуговує техніку. Туди відправилася перша хвиля пілотів, згодом буде друга і третя.

Інша група — це молоді льотчики, фактично вчорашні випускники, які поїдуть у Велику Британію. Вони проходитимуть базову підготовку — англійську мову, легкомоторну техніку західну з переходом на винищувачі. Ця програма триватиме довше, можливо до 2 років. У ці секунди, на цих територіях вільно перебувають десь 8−9 російських винищувачів, які скидають керовані авіабомби, пускають ракети. З F-16 їм не вдасться це робити, — каже речник Повітряних сил Юрій Ігнат.

Він сказав, що це перша хвиля пілотів, які одразу будуть перенавчатися на F-16. Потім буде друга і третя хвилі.