Появилось подтверждение разговора Маска с путиным осенью 2022 года

https://racurs.ua/n186425-poyavilos-podtverjdenie-razgovora-maska-s-putinym-osenu-2022-goda.html

Ракурс

Ілон Маск все-таки розмовляв з путіним восени 2022 року.

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За інформацією The New Yorker, Маск підтвердив це в особистій розмові з колишнім топпосадовцем Пентагону Коліном Калом. Він нібито хотів заспокоїти росію, адже вона вважала, що компанія Starlink «сприяє зусиллям української армії».

Сама ж інформація про розмову між Маском та путіним вперше з’явилася у жовтні 2022 року, коли він опублікував «мирний план» для України, який передбачав територіальні поступки зі сторони Києва.

Після цього він написав у своєму акаунті в Twitter, що ця інформація — «брехня», а остання його розмова з президентом рф «була про космос й задовго до повномасштабного вторгнення».