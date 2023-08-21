Освобожденный из плена командир «Азова» Прокопенко снова на фронте

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Ракурс

Звільнений із полону командир «Азова» Денис Прокопенко знову на фронті.

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Він був присутній на зустрічі з головою МВС Ігорем Клименком, який прибув на одну із дільниць фронту.

Раніше повідомлялося, що «Азов» як окрему одиницю нещодавно направили на Лиманський напрямок.

Нагадаємо, Прокопенко був серед командирів, які потрапили в російський полон і обміняли на кума путіна Віктора Медведчука з умовою залишити їх у Туреччині. З Туреччини вони повернулися цього літа, попри нібито угоду путлера з Реджепом Ердоганом.