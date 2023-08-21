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Ракурс
Освобожденный из плена командир «Азова» Прокопенко снова на фронте

Освобожденный из плена командир «Азова» Прокопенко снова на фронте (ФОТО)

21 авг 2023, 20:07
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Звільнений із полону командир «Азова» Денис Прокопенко знову на фронті.


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Він був присутній на зустрічі з головою МВС Ігорем Клименком, який прибув на одну із дільниць фронту.

Раніше повідомлялося, що «Азов» як окрему одиницю нещодавно направили на Лиманський напрямок.

Звільнений із полону командир «Азова» Прокопенко знову на фронті

Нагадаємо, Прокопенко був серед командирів, які потрапили в російський полон і обміняли на кума путіна Віктора Медведчука з умовою залишити їх у Туреччині. З Туреччини вони повернулися цього літа, попри нібито угоду путлера з Реджепом Ердоганом.

Источник: Ракурс


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