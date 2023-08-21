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Освобожденный из плена командир «Азова» Прокопенко снова на фронте
Освобожденный из плена командир «Азова» Прокопенко снова на фронте (ФОТО)https://racurs.ua/n186424-osvobojdennyy-iz-plena-komandir-azova-prokopenko-snova-na-fronte-foto.htmlРакурс
Звільнений із полону командир «Азова» Денис Прокопенко знову на фронті.
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Він був присутній на зустрічі з головою МВС Ігорем Клименком, який прибув на одну із дільниць фронту.
Раніше повідомлялося, що «Азов» як окрему одиницю нещодавно направили на Лиманський напрямок.
Нагадаємо, Прокопенко був серед командирів, які потрапили в російський полон і обміняли на кума путіна Віктора Медведчука з умовою залишити їх у Туреччині. З Туреччини вони повернулися цього літа, попри нібито угоду путлера з Реджепом Ердоганом.
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