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Кабмин третий раз сменил место военного мемориального кладбища вблизи Киева
Кабмин третий раз сменил место военного мемориального кладбища вблизи Киеваhttps://racurs.ua/n186423-kabmin-tretiy-raz-smenil-mesto-voennogo-memorialnogo-kladbischa-vblizi-kieva.htmlРакурс
Під Києвом до 2025 року планують збудувати військове меморіальне кладовище.
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Про це повідомили у Кабміні. Уряд 19 серпня ухвалив відповідну постанову № 870.
Місцем будівництва обрали село Гатне — це втретє уряд переносить місце розташування майбутнього меморіального комплексу.
Спочатку планувалося побудувати його на Лисій Горі в Києві, але деякі містяни виступили з протестом проти цього рішення.
Пізніше Кабмін обрав нову локацію — заповідник «Биківнянські могили», однак від цієї ідеї відмовилися, бо будівництво зайняло б надто багато часу.
Гатне — село у Фастівському районі, поблизу Чабанів, Крюківщини та аеропорту «Жуляни».
Для облаштування кладовища у селі Гатне виділять дві земельні ділянки площею 258,73 га і 7,96 га.
Координатором проекту є Міністерство у справах ветеранів.
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