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Ракурс
Кабмин третий раз сменил место военного мемориального кладбища вблизи Киева

Кабмин третий раз сменил место военного мемориального кладбища вблизи Киева

21 авг 2023, 19:09
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Під Києвом до 2025 року планують збудувати військове меморіальне кладовище.


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Про це повідомили у Кабміні. Уряд 19 серпня ухвалив відповідну постанову № 870.

Місцем будівництва обрали село Гатне — це втретє уряд переносить місце розташування майбутнього меморіального комплексу.

Спочатку планувалося побудувати його на Лисій Горі в Києві, але деякі містяни виступили з протестом проти цього рішення.

Пізніше Кабмін обрав нову локацію — заповідник «Биківнянські могили», однак від цієї ідеї відмовилися, бо будівництво зайняло б надто багато часу.

Гатне — село у Фастівському районі, поблизу Чабанів, Крюківщини та аеропорту «Жуляни».

Для облаштування кладовища у селі Гатне виділять дві земельні ділянки площею 258,73 га і 7,96 га.

Координатором проекту є Міністерство у справах ветеранів.

Источник: Ракурс


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