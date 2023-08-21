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СБУ показала ракету, которой россияне ударили по драмтеатру в Чернигове
СБУ показала ракету, которой россияне ударили по драмтеатру в Черниговеhttps://racurs.ua/n186422-sbu-pokazala-raketu-kotoroy-rossiyane-udarili-po-dramteatru-v-chernigove.htmlРакурс
Служба безпеки України відкрила кримінальне провадження за фактом ракетного обстрілу драмтеатру в Чернігові.
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СБУ попередньо встановила тип російської ракети: це ракета 9М727 (крилата ракета наземного ракетного комплексу «Іскандер»).
СБУ передала фото ракети журналістам «Української правди».
21 серпня влада повідомила, що кількість поранених внаслідок ракетної атаки рф на Чернігів зросла до 174.
Очільник МВА Дмитро Брижинський повідомив, що наразі 41 людина перебуває в лікарні, серед яких четверо в тяжкому стані та ще 16 — прооперовані. Внаслідок ракетної атаки московитів по центру Чернігова загинули семеро людей.
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