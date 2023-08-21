СБУ показала ракету, якою росіяни вдарили по драмтеатру в Чернігові

https://racurs.ua/ua/n186422-sbu-pokazala-raketu-yakou-rosiyany-vdaryly-po-dramteatru-v-chernigovi.html

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Служба безпеки України відкрила кримінальне провадження за фактом ракетного обстрілу драмтеатру в Чернігові.

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СБУ попередньо встановила тип російської ракети: це ракета 9М727 (крилата ракета наземного ракетного комплексу «Іскандер»).

СБУ передала фото ракети журналістам «Української правди».

21 серпня влада повідомила, що кількість поранених внаслідок ракетної атаки рф на Чернігів зросла до 174.

Очільник МВА Дмитро Брижинський повідомив, що наразі 41 людина перебуває в лікарні, серед яких четверо в тяжкому стані та ще 16 — прооперовані. Внаслідок ракетної атаки московитів по центру Чернігова загинули семеро людей.