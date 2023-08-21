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Ілон Маск все-таки розмовляв з путіним восени 2022 року
З’явилося підтвердження розмови Маска з путіним восени 2022 рокуhttps://racurs.ua/ua/n186425-z-yavylosya-pidtverdjennya-rozmovy-maska-z-putinym-voseny-2022-roku.htmlРакурс
Ілон Маск все-таки розмовляв з путіним восени 2022 року.
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За інформацією The New Yorker, Маск підтвердив це в особистій розмові з колишнім топпосадовцем Пентагону Коліном Калом. Він нібито хотів заспокоїти росію, адже вона вважала, що компанія Starlink «сприяє зусиллям української армії».
Сама ж інформація про розмову між Маском та путіним вперше з’явилася у жовтні 2022 року, коли він опублікував «мирний план» для України, який передбачав територіальні поступки зі сторони Києва.
Після цього він написав у своєму акаунті в Twitter, що ця інформація — «брехня», а остання його розмова з президентом рф «була про космос й задовго до повномасштабного вторгнення».
Хоча формально Маск не є дипломатом чи державним діячем, я вважав важливим ставитися до нього як до такого, враховуючи той вплив, який він мав на це питання, — сказав Кал. — SpaceX, компанія Маска з дослідження космосу, протягом кількох місяців забезпечувала доступ до Інтернету по всій Україні, дозволяючи військам країни планувати атаки та захищатися. Але останніми днями сили виявили, що їх зв’язок обірвався, коли вони увійшли на територію, яка атакована росією. Більш тривожним є те, що SpaceX нещодавно поставила Пентагону ультиматум: якщо він не візьме на себе вартість надання послуг в Україні, яку компанія оцінила приблизно в чотириста мільйонів доларів на рік, вона припинить доступ. Ми почали трохи панікувати, — згадує старший чиновник оборони, один із чотирьох, які описали мені протистояння. Маск «міг вимкнути це в будь-який момент. І це мало б реальний оперативний вплив на українців, — йдеться у матеріалі The New Yorker.