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Швейцария начинает расследование против концерна, который хотел продать Германии танки Leopard 1
Швейцария начинает расследование против концерна, который хотел продать Германии танки Leopard 1https://racurs.ua/n186430-shveycariya-nachinaet-rassledovanie-protiv-koncerna-kotoryy-hotel-prodat-germanii-tanki-leopard-1.htmlРакурс
Швейцарія розпочинає розслідування проти концерну RUAG, який хотів продати Німеччині майже 100 танків Leopard 1.
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Ці танки повинні були перейти у власність німецької компанії Rheinmetall. Планувалося, що їх відремонтують та відправлять в Україну.
Уряд Швейцарії заблокував угоду про продаж, бо це нібито «порушить статус Швейцарії як нейтральної країни», пише Bloomberg.
9 серпня повідомлялося, що військово-промисловий концерн Rheinmetall викупив у OIP Land Systems 50 танків Leopard 1, більшість з яких експортує в Україну. Handelsblatt писала, що Rheinmetall «тепер переоснастить 30 з цих танків для експорту в Україну».
Спочатку Rheinmetall хотів купити танки Leopard 1 у швейцарської збройової компанії Ruag, щоб модернізувати їх для України. Однак Швейцарія не видавала експортну ліцензію через закон про нейтралітет.
OIP Land Systems купила Leopard 1 у 2014 році приблизно за 2 млн євро. Нещодавно її розкритикував уряд Бельгії за те, що компанія висунула занадто високі ціни на відремонтовані танки. За якою ціною вона погодилася їх продати — невідомо.
Співпраця України з Rheinmetall має цікаві перспективи. Rheinmetall збирається в цьому році відкривати в Україні потужності, які планує захищати власною ППО.
Минулої суботи президент оборонної компанії Ruag Ніколя Перрен в інтерв’ю виданню Neue Zürcher Zeitung заявив, що Швейцарії доведеться ухвалити рішення про вступ до НАТО.
На його думку, питання щодо нейтралітету Швейцарії і його трактувань дедалі частіше виникатиме в майбутньому, і потребуватиме вирішення.
Швейцарія не уникне питання НАТО, — говорить він.
Говорячи про власні мотиви лобіювання зближення країни з НАТО, Перрен назвав насамперед бізнесові причини.
За його словами, швейцарський ринок занадто малий, а експортне законодавство занадто суворе. Тож компанія орієнтуватиметься на покупців з країн НАТО.
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