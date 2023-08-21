Швейцарія розпочинає розслідування проти концерну, який хотів продати Німеччині танки Leopard 1

Швейцарія розпочинає розслідування проти концерну RUAG, який хотів продати Німеччині майже 100 танків Leopard 1.

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Ці танки повинні були перейти у власність німецької компанії Rheinmetall. Планувалося, що їх відремонтують та відправлять в Україну.

Уряд Швейцарії заблокував угоду про продаж, бо це нібито «порушить статус Швейцарії як нейтральної країни», пише Bloomberg.

9 серпня повідомлялося, що військово-промисловий концерн Rheinmetall викупив у OIP Land Systems 50 танків Leopard 1, більшість з яких експортує в Україну. Handelsblatt писала, що Rheinmetall «тепер переоснастить 30 з цих танків для експорту в Україну».

Спочатку Rheinmetall хотів купити танки Leopard 1 у швейцарської збройової компанії Ruag, щоб модернізувати їх для України. Однак Швейцарія не видавала експортну ліцензію через закон про нейтралітет.

OIP Land Systems купила Leopard 1 у 2014 році приблизно за 2 млн євро. Нещодавно її розкритикував уряд Бельгії за те, що компанія висунула занадто високі ціни на відремонтовані танки. За якою ціною вона погодилася їх продати — невідомо.

Співпраця України з Rheinmetall має цікаві перспективи. Rheinmetall збирається в цьому році відкривати в Україні потужності, які планує захищати власною ППО.

Минулої суботи президент оборонної компанії Ruag Ніколя Перрен в інтерв’ю виданню Neue Zürcher Zeitung заявив, що Швейцарії доведеться ухвалити рішення про вступ до НАТО.

На його думку, питання щодо нейтралітету Швейцарії і його трактувань дедалі частіше виникатиме в майбутньому, і потребуватиме вирішення.

Швейцарія не уникне питання НАТО, — говорить він.

Говорячи про власні мотиви лобіювання зближення країни з НАТО, Перрен назвав насамперед бізнесові причини.

За його словами, швейцарський ринок занадто малий, а експортне законодавство занадто суворе. Тож компанія орієнтуватиметься на покупців з країн НАТО.