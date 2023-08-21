Пригожин утік від тарганів лукашенка в Африку

https://racurs.ua/ua/n186429-prygojyn-utik-vid-targaniv-lukashenka-v-afryku.html

Ракурс

Засновник терористичної ПВК «Вагнера» 21 серпня Євген Пригожин записав перше відеозвернення відтоді як він нібито приїхав до білорусі.

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Але тепер він, як стверджується, перебуває в одній з країн Африки. Відео, зокрема, опублікував близький до ПВК телеграм-канал Grey Zone.

За словами Пригожина, зараз ПВК «Вагнера» «робить росію ще більшою на всіх континентах, а Африку більш вільнішою» та «кошмарить ІДІЛ, „Аль-Каїду“ та інших бандосів».

Терорист також зазначив, що його угруповання продовжує виконання завдань, які «були поставлені» та за якими воно дало «обіцянки, що впорається». За його словами, зараз ПВК «Вагнера» знову «бере на роботу богатирів».

Пригожин не уточнив, в якій саме країні він і які саме завдання виконує ПВК «Вагнера».

У медіа припускають, що його медійна поява це спроба налякати коаліцію Західноафриканських країн ECOWAS, яка планує покінчити з проросійським заколотом в Нігері.

Нагадаємо, що після заколоту ПВК «Вагнера» у Кремлі заявили, що Пригожин в обмін на припинення заколоту погодився «піти» разом зі своїми найманцями до білорусі. Незалежні спостерігачі згодом справді зафіксували появу в білорусі загонів ПВК «Вагнера». При цьому літак самого Пригожина неодноразово літав між білоруссю та росією, одного разу цей колишній бізнесмен та командири ПВК побували у Кремлі та зустрілися з кривавим диктатором путіним.

На початку серпня ресурс «Важливі історії» повідомляв, що регіональні центри ПВК «Вагнера» продовжують вербувати найманців, попри заяви Пригожина про припинення набору новобранців.