Глава МЗС Німеччини непрямо підтримала якнайшвидше постачання ракет Taurus Києву

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Ракета Taurus KEPD 350 на Міжнародній Аерокосмічній Виставці в Берліні (ILA 2002), фото - Вікіпедія
Глава МЗС Німеччини непрямо підтримала якнайшвидше постачання ракет Taurus Києвуhttps://racurs.ua/ua/n186428-glava-mzs-nimechchyny-nepryamo-pidtrymala-yaknayshvydshe-postachannya-raket-taurus-kyievu.htmlРакурс
Міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок непрямо висловилася за якнайшвидше ухвалення урядом країни рішення щодо постачання Україні далекобійних крилатих ракет Taurus.
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За останні півтора року ми не просто наочно, а найжорстокішим чином побачили, що кожний день на рахунку, — сказала глава МЗС на прес-конференції в Берліні, відповідаючи на запитання, чи наполягатиме вона на якнайшвидшому ухваленні рішення про постачання ракет.
Вона також вітала рішення Нідерландів та Данії про постачання Україні винищувачів F-16 та назвала це «добрим днем для України та Європи».
Тим часом в уряді Німеччини не вважають, що після оголошення про постачання F-16 тиск на Берлін щодо ракет Taurus посилився, повідомляє DW з посиланням на офіційного представника кабінету Штеффена Хебештрайта.
Відповідаючи на запитання журналістів про можливі плани оголосити рішення щодо постачання перед засіданням уряду наступного тижня або на ньому Хебештрайт відповів, що він не має такої інформації.
За його словами, жодних змін у позиції Німеччини щодо Taurus поки немає.
Ці ракети здатні розвивати швидкість 800−900 кілометрів на годину та вражати цілі на відстані до 500 кілометрів. Taurus підходять для атаки на бункери, аеродроми, мости, здатні нести 480 кг вибухівки, мають бетонобійну боєголовку MEPHISTO, яка пробиває кілька метрів залізобетону, а вибух відбувається на запрограмованому поверсі. Ракета Taurus подібна до Storm Shadow та SCALP-EG, якими вже користуються наші Повітряні сили.
Історія питання
Дискусія щодо «Таурусів» у Німеччині загострилася у серпні. За їх передачу Києву виступила низка німецьких політиків, як з коаліційних, так і з опозиційних партій, включно з соціал-демократами, яких представляє Шольц.
«Шпігель» навіть писав, що Німеччина вивчає технічні обмеження крилатих ракет Taurus перед тим, як вони будуть поставлені в Україну, а уряд «розглядає питання про постачання ракет, але офіційно рішення не ухвалив».
Уперше про Taurus для України заговорили у травні. Тоді Frankfurter Allgemeine повідомила, що президент Володимир Зеленський особисто надіслав листа канцлеру Шольцу щодо ракет. Про них просив і посол України в Німеччині Олексій Макєєв.
Більшість у Християнсько-демократичному союзі, «Вільних демократах» (Вільна демократична партія) та «зелених» підтримали цю пропозицію. Канцлер та міністр оборони Борис Пісторіус, також представник Соціал-демократичної партії Німеччини, поки у роздумах. І це попри його яскраву проукраїнськість.
Минулого тижня про згоду німецьких депутатів написав у фейсбуці нардеп Єгор Чернєв. Щоправда, чимало медіа його пост розтлумачили по-своєму. Мовляв, справу зроблено — чекайте ракет. Насправді ж поки йдеться лише про консенсус серед фракцій Бундестагу.
Чернєв пояснив, що дискусії тривали кілька місяців і українцям вдалося об'єднати партії Бундестагу, крім «Альтернативи для Німеччини», яка виступала проти передачі будь-якої зброї Україні.
Тепер рішення за урядом ФРН, і тут треба враховувати той факт, що Німеччина — це парламентська республіка. Саме Бундестаг формує уряд та призначає канцлера, — сказав Чернєв, який оптиміст щодо швидкої передачі Taurus Україні.