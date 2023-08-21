Глава МЗС Німеччини непрямо підтримала якнайшвидше постачання ракет Taurus Києву

Ракета Taurus KEPD 350 на Міжнародній Аерокосмічній Виставці в Берліні (ILA 2002), фото - Вікіпедія

https://racurs.ua/ua/n186428-glava-mzs-nimechchyny-nepryamo-pidtrymala-yaknayshvydshe-postachannya-raket-taurus-kyievu.html

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Міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок непрямо висловилася за якнайшвидше ухвалення урядом країни рішення щодо постачання Україні далекобійних крилатих ракет Taurus.

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За останні півтора року ми не просто наочно, а найжорстокішим чином побачили, що кожний день на рахунку, — сказала глава МЗС на прес-конференції в Берліні, відповідаючи на запитання, чи наполягатиме вона на якнайшвидшому ухваленні рішення про постачання ракет.

Вона також вітала рішення Нідерландів та Данії про постачання Україні винищувачів F-16 та назвала це «добрим днем для України та Європи».

Тим часом в уряді Німеччини не вважають, що після оголошення про постачання F-16 тиск на Берлін щодо ракет Taurus посилився, повідомляє DW з посиланням на офіційного представника кабінету Штеффена Хебештрайта.

Відповідаючи на запитання журналістів про можливі плани оголосити рішення щодо постачання перед засіданням уряду наступного тижня або на ньому Хебештрайт відповів, що він не має такої інформації.

За його словами, жодних змін у позиції Німеччини щодо Taurus поки немає.