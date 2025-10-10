Німецька компанія Rheinmetall поставить Україні додаткові системи ППО Skyranger 35. Фото:

Німецька компанія Rheinmetall поставить Україні додаткові системи ППО.

ЗСУ отримають установки Skyranger 35, які придбає одна з країн Євросоюзу за рахунок коштів, отриманих від заморожених російських активів. Вартість замовлення оцінюється у сотні мільйонів євро. Виробництво та інтеграція систем будуть проведені компанією Rheinmetall Italia SpA на її головному заводі в Римі. Про це повідомила прес-служба Rheinmetall.

Ми вдячні за довіру, яку Україна виявила до нас. Ми також хочемо подякувати країні ЄС за підтримку, яка підкреслює наші постійні зусилля на підтримку України, — заявив генеральний директор Rheinmetall AG Армін Паппергер.

Як відомо, установки Skyranger 35 побудовані на базі шасі Leopard 1, що дозволяє поєднувати мобільність і захист перевіреної гусеничної платформи. Ці системи оснащені гарматами KDG 35/1000 зі швидкістю стрільби 1 тис. пострілів на хвилину. Гармата має дальність до 4 км. Технологія AHEAD дозволяє «Скайрейджеру» застосовувати боєприпаси з повітряним підривом, а в майбутньому його можна буде оснащувати сучасними керованими ракетами.

Нагадаємо, у вересні німецький оборонний концерн Rheinmetall оголосив про поставку Україні систем Skyranger. Контракт на суму в декілька сотень мільйонів євро підписали минулого місяця на виставці оборонної промисловості DSEI в Лондоні.