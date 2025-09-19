Росія збудувала новий пусковий майданчик «Шахедів» у Брянській області. Фото:

https://racurs.ua/ua/n209194-rf-zbuduvala-novyy-puskovyy-maydanchyk-shahediv-bilya-kordonu-ukrayiny-foto.html

Ракурс

Новий пусковий майданчик для дронів-камікадзе типу «Шахед» збудували в Росії.

Об'єкт споруджений лише за 35 км від україно-російського державного кордону. Інфраструктуру пускового комплексу, розташована між селами Война, Олешок, Голишина, Живий Ключ та Мартинівка в Брянській області. Про це OSINT- аналітик Бреді Афрік повідомив у соціальній мережі Х.

На супутникових знімках видно чотири складські зони, приховані у високих капонірах, а всередині них можна побачити конструкції, схожі на навіси. Зафіксовано й дві пускові ділянки, оснащені катапультами для запуску дронів.

Як відомо, в березні 2025 року РФ ввела в експлуатацію ще три майданчики для запуску дронів типу Shahed у районі Приморсько-Ахтарська, які доповнили вже наявні сім.

Нагадаємо, росіяни продовжують розширювати інфраструктуру для ударів по Україні, наближаючи її до самого кордону. Зокрема, пускові майданчики для дронів-камікадзе «Шахед» готуються й у районі зруйнованого росіянами Донецького аеропорту. Це може скоротити час реакції на дрони української ППО.