Ракурс
Росія збудувала новий пусковий майданчик «Шахедів» у Брянській області. Фото:

РФ збудувала новий пусковий майданчик «Шахедів» біля кордону України (ФОТО)

19 вер 2025, 10:53
Новий пусковий майданчик для дронів-камікадзе типу «Шахед» збудували в Росії.

Об'єкт споруджений лише за 35 км від україно-російського державного кордону. Інфраструктуру пускового комплексу, розташована між селами Война, Олешок, Голишина, Живий Ключ та Мартинівка в Брянській області. Про це OSINT- аналітик Бреді Афрік повідомив у соціальній мережі Х.

На супутникових знімках видно чотири складські зони, приховані у високих капонірах, а всередині них можна побачити конструкції, схожі на навіси. Зафіксовано й дві пускові ділянки, оснащені катапультами для запуску дронів.

Як відомо, в березні 2025 року РФ ввела в експлуатацію ще три майданчики для запуску дронів типу Shahed у районі Приморсько-Ахтарська, які доповнили вже наявні сім.

Нагадаємо, росіяни продовжують розширювати інфраструктуру для ударів по Україні, наближаючи її до самого кордону. Зокрема, пускові майданчики для дронів-камікадзе «Шахед» готуються й у районі зруйнованого росіянами Донецького аеропорту. Це може скоротити час реакції на дрони української ППО.

Джерело: Ракурс


