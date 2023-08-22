Обыски в помещениях ТЦК и ВЛК. Фото: ДБР

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Масові обшуки у військкоматах та ВЛК для виявлення фактів корупції розпочалися у вівторок, 22 серпня.

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Співробітники ДБР та Нацполіції проводять масові обшуки у військкоматах та військово-лікарських комісіях Вінницької, Черкаської та Київської областей для виявлення фактів корупції. Слідчі дії тривають у межах кримінального провадження за фактами незаконного збагачення військовослужбовців ТЦК. Вилучається документація, яка може підтвердити факти ухвалення рішень про непридатність до військової служби. Про це повідомили в Державному бюро розслідувань.

А поліцейські зараз проводять понад 200 обшуків за місцем розташування МСЕК та ВЛК, у приміщеннях ТЦК та за місцем проживання причетних до «схем» осіб. Вже виявлені масштабні корупційні схеми, які були організовані посадовцями в усіх областях.

У ДБР зазначили, що на минулому тижні в Одеській та Миколаївській та Херсонській областях були проведені 15 обшуків, а за їх результатами трьом посадовцям військкоматів повідомили про підозри.

Нагадаємо, Служба безпеки України затримала на хабарі голову Військово-лікарської комісії Житомирської області, які допомагала чоловікам нелегально виїжджати за кордон. Вартість таких послуг становила від 2,5 до 5 тис. дол. і залежала від терміновості «замовлення».