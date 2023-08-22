В Украине создадут смешанные медкомиссии для обмена раненых пленных. Фото:

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Змішані медичні комісії створять в Україні — це рішення є історичним.

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Це третій випадок у світовій історії, коли запроваджуватиметься ініціатива створення змішаних медкомісій. Це допоможе звільняти українських полонених та допоможе ворогові повертати своїх полонених. Про це 22 серпня заявив представник Головного управління розвідки Міноборони та Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Андрій Юсов, передає Military Media Center.

Медкомісії формуватимуться з трьох лікарів. Один медик представлятиме країну, яка утримує полонених. Двоє інших лікарів будуть від нейтральних країн.

Україна є демократичною країною, яка дотримується міжнародного права. Ми зобов’язані забезпечити належне поводження з усіма військовополоненими, незалежно від їхньої національності, — наголосив Юсов.

Влада очікує, що російська федерація схвалить аналогічне рішення для обміну пораненими військовополоненими

Нагадаємо, у червні Україна повернула з російського полону 95 осіб — військовослужбовців ЗСУ, Національної гвардії та прикордонників. Серед них 93 рядових та сержантів і двоє офіцерів. Багато військових перебували в полоні пораненими.