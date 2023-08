Литва поставит Украине дополнительные пусковые установки NASAMS

Під час візиту до Києва 23 серпня президент Литви Ґітанас Науседа заявив, що його країна наступного місяця поставить Україні пускові установки NASAMS.

Однак не уточнив, про яку кількість комплексів ідеться.

NASAMS — система ППО/ПРО середньої дальності, яка розроблена консорціумом Raytheon Technologies і групи Kongsberg. Вона призначена для протидії літакам, крилатим ракетам та іншим повітряним цілям на малих та середніх висотах.

США у співпраці з Норвегією надали Україні чотири батареї NASAMS, перші дві з яких стали на бойове чергування у ПС ЗСУ восени 2022 року. Окремо пускові для України закупила Литва.

Базова батарея NASAMS складається з 9 пускових установок (54 ракети по 6 на кожній), трьох РЛС AN/TPQ-64, трьох пунктів керування вогнем, один з яких виконує роль командного пункту.

Час розгортання РЛС — 10 хвилин, час залпу батареї всім боєкомплектом — не більше 12 секунд. Для забезпечення живучості пускові установки можуть розосереджуватися від ПКВ або РЛС на відстані до 25 км.

Штатним бойовим елементом NASAMS є модифікована авіаційна ракета AIM-120A. Вона здатна збивати повітряні цілі на відстані до 25 кілометрів, а висота ураження складає 15 км.

Захоплення цілі радіолокаційною головкою самонаведення відбувається на дистанції до 20 км, після чого відбувається її активне самонаведення. Ракета оснащена осколково-фугасною бойовою частиною спрямованої дії вагою 22 кг. Вірогідність влучання у ціль — 0,85.

