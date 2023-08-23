От шасси и дисплеев до кофеварок и сидений для унитазов – российские авиакомпании скупились на Западе на 1,2 млрд долларов

https://racurs.ua/n186479-ot-shassi-i-displeev-do-kofevarok-i-sideniy-dlya-unitazov-rossiyskie-aviakompanii-skupilis.html

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Авіакомпанії рф в обхід санкцій закупили запчастини на 1,2 млрд дол.

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Агенція Reuters розповіла 23 серпня, що закупівлі на цю суму відбувались з травня 2022 року до червня цього року.

Серед купленого — важливі деталі, зокрема, пристрої американської компанії Northrop Grumman, клапани тиску в кабіні, шасі, а також прості запчастини — кавоварки та сидіння для унітазів.

Компанія Northrop Grumman повідомила, що не виявила жодних послуг, які були надані компаніям із рф. Там кажуть, що у них є «надійні процеси та процедури, які допомагають забезпечити дотримання всіх законів та правил, повʼязаних з експортом та санкціями».

За даними агентства, комплектуючі потрапляють до росії через посередників у таких країнах, як Таджикистан, Об'єднані Арабські Емірати, Туреччина, Китай та Киргизстан. Reuters зазначає, що жодна з цих країн не підтримала західних санкцій проти росії.

Reuters пише, що для поставок запчастин в обхід санкцій російські авіаперевізники, які до війни співпрацювали з великими міжнародними компаніями, стали вибирати як партнери менш помітні фірми. Зокрема, S7 купує комплектуючі у молдавської Air Rock Solutions. Усього за останні 14 місяців компанія поставила до росії запчастин як мінімум на 1,23 млн дол.

Своєю чергою, авіаперевізник Nordwind скористався для закупівлі сімейними зв’язками, зазначають журналісти агентства. Авіакомпанія, що належить Карині Букрей, імпортувала запчастини через компанію Ramses Turizm із Туреччини, яка належить чоловікові підприємниці Рамазану Акпінару.

Спочатку був шок, ніхто не знав, що робити. Через два-три місяці було знайдено нові канали постачання, а через шість-дев'ять місяців з’явилося чимало альтернатив, що дозволило знизити ціни та терміни постачання, — прокоментував Reuters ситуацію голова авіаційного аналітичного центру «АвіаПорт» Олег Пантелєєв.

Ще один спосіб — купівля вживаних запчастин у «дружніх країн». Так, попри санкції, важливу запчастину виробництва американської компанії Northrop Grumman отримав Airbus «Уральських авіаліній».

Серійний номер свідчить, що деталь виготовили в жовтні 2008 року. Її використовували на різних літаках, зокрема в Саудівській Аравії шість років тому.