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Удар "шахедом" по Ромнам - погибло все руководство школы
Удар «шахедом» по Ромнам — погибло все руководство школы (ВИДЕО)https://racurs.ua/n186478-udar-shahedom-po-romnam-pogiblo-vse-rukovodstvo-shkoly-video.htmlРакурс
Російські загарбники 23 серпня завдали удар по цивільному населенню міста Ромни.
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Тіла загиблих дістали з-під завалів, поранені госпіталізовані, їм надають необхідну допомогу.
Міністр освіти та науки Оксен Лісовий повідомив, що загинули директор школи, заступник директора, секретар та бібліотекар.
Московити вдарили по школі «шахедом» о 10.00. Крім чотирьох загиблих, ще четверо людей з травмами різного ступеня доставлені до лікарні. Школа зруйнована вщент.
За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни). На місці працюють усі необхідні служби. Поліція збирає та фіксує докази російських воєнних злочинів. Роботи з ліквідації наслідків обстрілу тривають.
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