Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Удар "шахедом" по Ромнам - погибло все руководство школы

Удар «шахедом» по Ромнам — погибло все руководство школы (ВИДЕО)

23 авг 2023, 17:26
999

Російські загарбники 23 серпня завдали удар по цивільному населенню міста Ромни.


.

Тіла загиблих дістали з-під завалів, поранені госпіталізовані, їм надають необхідну допомогу.

Міністр освіти та науки Оксен Лісовий повідомив, що загинули директор школи, заступник директора, секретар та бібліотекар.

Московити вдарили по школі «шахедом» о 10.00. Крім чотирьох загиблих, ще четверо людей з травмами різного ступеня доставлені до лікарні. Школа зруйнована вщент.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни). На місці працюють усі необхідні служби. Поліція збирає та фіксує докази російських воєнних злочинів. Роботи з ліквідації наслідків обстрілу тривають.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров