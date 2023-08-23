Удар "шахедом" по Ромнах - загинуло усе керівництво школи

https://racurs.ua/ua/n186478-udar-shahedom-po-romnah-zagynulo-use-kerivnyctvo-shkoly-video.html

Ракурс

Російські загарбники 23 серпня завдали удар по цивільному населенню міста Ромни.

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Тіла загиблих дістали з-під завалів, поранені госпіталізовані, їм надають необхідну допомогу.

Міністр освіти та науки Оксен Лісовий повідомив, що загинули директор школи, заступник директора, секретар та бібліотекар.

Московити вдарили по школі «шахедом» о 10.00. Крім чотирьох загиблих, ще четверо людей з травмами різного ступеня доставлені до лікарні. Школа зруйнована вщент.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) ККУ. На місці працюють усі необхідні служби. Поліція збирає та фіксує докази російських воєнних злочинів. Роботи з ліквідації наслідків обстрілу тривають.