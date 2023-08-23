Ракурсhttps://racurs.ua/
Парламент повернув звітування партій
Парламент повернув звітування партій за використані бюджетні грошіhttps://racurs.ua/ua/n186477-parlament-povernuv-zvituvannya-partiy-za-vykorystani-budjetni-groshi.htmlРакурс
Верховна Рада 23 серпня відновила звітування партій — тепер вони повинні оприлюднити дані про використання держгрошей. Це було вимогою Європейського Союзу на шляху інтеграції України.
.
Партійне звітування спочатку призупинили у 2020 році через коронавірус, а згодом — через воєнний стан. Отже, востаннє партії звітували за третій квартал 2020 року.
За таке рішення сьогодні в парламенті знайшлося 309 голосів.
Протягом 90 днів із дня набуття законом чинності ці партії подали до НАЗК звіти за періоди дії карантинних обмежень та воєнного стану.
Раніше у ГО «Чесно» розповіли, що українські партії не відзвітували про використання понад 2 млрд грн бюджетних коштів.
9 серпня депутати підтримали законопроєкт про відновлення партійного звітування за держфінансування (№ 9419−1) у першому читанні.
Як наголосила лідерка «Чесно» Віта Думанська, упродовж чотирьох років партії витратили понад 2 млрд грн, про які не відзвітували. Крім того, суди заборонили майже 20 проросійських партій, про їх фінансування громадськість вже не зможе дізнатися.
Парламентські партії отримують кошти з бюджету, тобто по суті від громадян України і не звітують за те, куди витрачають вже упродовж чотирьох років. Загалом ми не розуміємо, на що витратили більше 2 млрд гривень. Ми очікуємо, що перші звіти можна буде проаналізувати вже наприкінці цього року.
Для нас важливо, щоб до другого читання переглянули строк перевірки для звітів. З огляду на великий обсяг неподаних звітів — 60 днів для НАЗК недостатньо, — зазначила Думанська.