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Ракурс
Індія висадилася на Місяці

Індія висадилася на Місяці (ВІДЕО)

23 сер 2023, 16:11
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Посадковий модуль індійської місячної станції «Чандраян-3» успішно здійснив посадку на поверхню Місяця.


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Таким чином, Індія стала четвертою країною, якій вдалося зафіксувати свій космічний апарат на супутнику Землі — після СРСР, США та Китаю

Нагадаємо, що увечері 19 серпня російська станція, запущена на Місяць, зазнала аварії та припинила своє існування. Серед причин аварії було бажання випередити індійців.

Джерело: Ракурс


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