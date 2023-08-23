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Ракурс
Индия высадилась на Луне

Индия высадилась на Луне (ВИДЕО)

23 авг 2023, 16:11
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Посадковий модуль індійської місячної станції «Чандраян-3» успішно здійснив посадку на поверхню Місяця.


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Таким чином, Індія стала четвертою країною, якій вдалося зафіксувати свій космічний апарат на супутнику Землі — після СРСР, США та Китаю

Нагадаємо, що увечері 19 серпня російська станція, запущена на Місяць, зазнала аварії та припинила своє існування. Серед причин аварії було бажання випередити індійців.

Источник: Ракурс


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