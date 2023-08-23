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Индия высадилась на Луне
Индия высадилась на Луне (ВИДЕО)https://racurs.ua/n186476-indiya-vysadilas-na-lune-video.htmlРакурс
Посадковий модуль індійської місячної станції «Чандраян-3» успішно здійснив посадку на поверхню Місяця.
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Таким чином, Індія стала четвертою країною, якій вдалося зафіксувати свій космічний апарат на супутнику Землі — після СРСР, США та Китаю
Нагадаємо, що увечері 19 серпня російська станція, запущена на Місяць, зазнала аварії та припинила своє існування. Серед причин аварії було бажання випередити індійців.
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