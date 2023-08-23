Парламент вернул отчетность партий за использованные бюджетные деньги

https://racurs.ua/n186477-parlament-vernul-otchetnost-partiy-za-ispolzovannye-budjetnye-dengi.html

Ракурс

Верховна Рада 23 серпня відновила звітування партій — тепер вони повинні оприлюднити дані про використання держгрошей. Це було вимогою Європейського Союзу на шляху інтеграції України.

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Партійне звітування спочатку призупинили у 2020 році через коронавірус, а згодом — через воєнний стан. Отже, востаннє партії звітували за третій квартал 2020 року.

За таке рішення сьогодні в парламенті знайшлося 309 голосів.

Протягом 90 днів із дня набуття законом чинності ці партії подали до НАЗК звіти за періоди дії карантинних обмежень та воєнного стану.

Раніше у ГО «Чесно» розповіли, що українські партії не відзвітували про використання понад 2 млрд грн бюджетних коштів.

9 серпня депутати підтримали законопроєкт про відновлення партійного звітування за держфінансування (№ 9419−1) у першому читанні.

Як наголосила лідерка «Чесно» Віта Думанська, упродовж чотирьох років партії витратили понад 2 млрд грн, про які не відзвітували. Крім того, суди заборонили майже 20 проросійських партій, про їх фінансування громадськість вже не зможе дізнатися.