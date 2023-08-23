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В Тверской области рф разбился самолет, медиа пишут о бизнес-джете Пригожина
В Тверской области рф разбился самолет, медиа пишут о бизнес-джете Пригожинаhttps://racurs.ua/n186484-v-tverskoy-oblasti-rf-razbilsya-samolet-media-pishut-o-biznes-djete-prigojina.htmlРакурс
У Тверській області розбився літак, повідомляють російські телеграм-канали.
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За версією телеграм-каналу Baza — це бізнес-джет «Ембрайєр», за даними «112» — військовий літак.
«112» пише, що в результаті загинули семеро людей, які перебували на борту. За інформацією телеграм-каналу Mash, загинуло четверо.
Телеведуча Ксенія Собчак написала у своєму телеграм-каналі, що літак, ймовірно, належав засновнику ПВК «Вагнера» Євгену Пригожину. Вона не вказала, звідки це їй відомо.
Офіційних повідомлень про авіакатастрофу наразі немає.
Невідомо, чи був сам Пригожин в цьому літаку під час падіння. Два дні тому він заявляв, що знаходиться в Африці, де воює «за справедливість та щастя» Африки.
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