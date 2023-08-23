Ракурсhttps://racurs.ua/
В селе Роботино установили флаг Украины с подписью Залужного
В селе Роботино установили флаг Украины с подписью Залужного (ФОТО)https://racurs.ua/n186483-v-sele-robotino-ustanovili-flag-ukrainy-s-podpisu-zalujnogo-foto.htmlРакурс
У День прапора бійці 47 окремої механізованої бригади встановили національний стяг України в селі Роботине на Мелітопольському напрямку.
.
Цей населений пункт цього тижня визволили українські підрозділи.
Синьо-жовтий стяг з підписом головнокомандувача ЗСУ замайорів на зруйнованій російськими окупантами школі в День державного прапора, — написали бійці бригади, яка усе літо наступає на півдні.
Вони додали:
І так буде всюди! Виженемо загарбників з нашої землі, відбудуємо під мирним небом та закарбуємо назавжди героїзм наших військовослужбовців.
Після визволення Роботино українські захисники організували евакуацію мирних мешканців. У відповідь росіяни безперервно обстрілюють Роботине з артилерії.
Просування ЗСУ під Роботиним наближає наших бійців до 2 лінії оборони ворога, яка може бути слабшою, вважають в ISW.
Експерти не помітили, щоб туди прибували нові військові підрозділи рашистів — у рф спостерігається брак оперативних резервів. Сили, які проводять тактичні контратаки проти українських воїнів в Запорізькій області, значною мірою деградували.
Постановление Большой палаты Верховного суда как яблоко раздора
Помочь защитнику — на Черниговщине стремительно развивается проект по реабилитации наших фронтовиков
Коллаборационизм существует в каждой войне и борьба с ним является обязательной составляющей победы — председатель Кассационного уголовного суда
Загрузка...