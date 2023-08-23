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Ракурс
Смогли найти правильный подход - Буданов о похищении российского вертолета

Смогли найти правильный подход — Буданов о похищении российского вертолета

23 авг 2023, 19:18
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Кирило Буданов, очільник Головного управління розвідки Міноборони, розкрив деякі деталі операції виманювання пілота російського бойового вертольота Мі-8 в Україну.


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Буданов вважає цю операцію однією з найкращих в історії української розвідки.

Змогли знайти підхід до людини, непомітно вивезти родину в Україну, а також умови для переміщення вертольота в Україну, — розповів Буданов.

Разом з ним було двоє інших авіаторів. Вони, коли зрозуміли, де приземлилися, вирішили утекти.

Їх, на жаль, убили, хотілося б їх взяти живцем, — пояснив очільник ГУР.

Більше про викрадення російського вертольота він пообіцяв розповісти у документальному фільмі з приводу професійного свята військової розвідки — 7 вересня.

За його словами, пілот, який привів в Україну вертоліт має два варіанти продовження життя. Він надає перевагу жити в Україні.

Буданов також розповів, що він особисто бере участь у плануванні всіх спецоперацій відомства.

І вертоліт, і пілот справжні, до них можна доторкнутися, ми вам все покажемо., — сказав Буданов.

Источник: Ракурс


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