Смогли найти правильный подход - Буданов о похищении российского вертолета

Смогли найти правильный подход — Буданов о похищении российского вертолетаhttps://racurs.ua/n186482-smogli-nayti-pravilnyy-podhod-budanov-o-pohischenii-rossiyskogo-vertoleta.htmlРакурс
Кирило Буданов, очільник Головного управління розвідки Міноборони, розкрив деякі деталі операції виманювання пілота російського бойового вертольота Мі-8 в Україну.
Буданов вважає цю операцію однією з найкращих в історії української розвідки.
Змогли знайти підхід до людини, непомітно вивезти родину в Україну, а також умови для переміщення вертольота в Україну, — розповів Буданов.
Разом з ним було двоє інших авіаторів. Вони, коли зрозуміли, де приземлилися, вирішили утекти.
Їх, на жаль, убили, хотілося б їх взяти живцем, — пояснив очільник ГУР.
Більше про викрадення російського вертольота він пообіцяв розповісти у документальному фільмі з приводу професійного свята військової розвідки — 7 вересня.
За його словами, пілот, який привів в Україну вертоліт має два варіанти продовження життя. Він надає перевагу жити в Україні.
Буданов також розповів, що він особисто бере участь у плануванні всіх спецоперацій відомства.
І вертоліт, і пілот справжні, до них можна доторкнутися, ми вам все покажемо., — сказав Буданов.