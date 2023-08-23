Вертолет Ми-8, фото: Aviation Explorer

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Головне управління розвідки (ГУР) Міноборони України в результаті спецоперації, котра тривала понад шість місяців, виманило до України гелікоптер Мі-8 збройних сил рф.

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Нещодавно цей вертоліт приземлився у Харківській області. Про це повідомляє видання «Українська правда» з посиланням на високопоставлені джерела у спецслужбах.

Українська розвідка виманила пілота Мі-8 АМТШ в Україну. Борт здійснював рейс між двома авіабазами і перевозив деталі до винищувачів Су-27, Су-30 СМ, — зазначає видання.

Зазначається, що разом із пілотом на борту були двоє членів екіпажу, котрі не знали, куди насправді летить гелікоптер.

У результаті спецоперації двоє членів екіпажу були ліквідовані. Пілот і його сімʼя перебувають в Україні, родину завчасно вивезли з рф, — зазначає видання.

Вертоліт же залишився в Україні разом із деталями до літаків-винищувачів, які мав доставити росіянам.

За інформацією видання, вертоліт вже у Києві.

Представник ГУР Андрій Юсов в ефірі національного телемарафону вже підтвердив інформацію про те, що російський вертоліт Мі-8 разом з екіпажем приземлився в Україні та здався у полон.

Офіційна інформація буде. Попередньо, так, така інформація є. Трішки треба почекати, ведеться робота з екіпажем зокрема. Все гаразд, новини будуть, — зазначив він.

Варто додати, що нещодавно російський авіаблогер Ілья Туманов, котрий є автором пропагандистського Telegram-каналу Fighterbomber, розмістив повідомлення про те, що кілька тижнів тому екіпаж російського «Мі-8» «втратив орієнтування» і пересік лінію зіткнення, після чого помилково приземлився на аеродромі у Полтаві.

Зрозумівши куди сіли, спробували злетіти, але були розстріляні у гелікоптері на землі. Бортовий і правак ймовірно 200-ті, командир — 300-й, — стверджував пропагандист.

Джерело: «Українська правда», ГУР МО