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Уничтожение российского комплекса С-400, видео скриншот
В Крыму уничтожен российский комплекс С-400 — ГУР (ВИДЕО)https://racurs.ua/n186469-v-krymu-unichtojen-rossiyskiy-kompleks-s-400-gur-video.htmlРакурс
У тимчасово окупованому Криму сьогодні, 23 серпня, знищено російський комплекс С-400.
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Про це повідомляється на Фейсбук-сторінці Головного управління розвідки Міноборони України.
Близько 10.00 поблизу села Оленівка на мисі Тарханкут у тимчасово окупованому Криму відбувся вибух, який знищив російську зенітно-ракетну систему великого і середнього радіусу дії С-400 «Тріумф», — вказано в повідомленні.
Зазначається, що внаслідок вибуху повністю знищено саму установку, встановлені на ній ракети та особовий склад.
Враховуючи обмежену кількість таких комплексів на озброєнні ворога, це — болючий удар по системі ППО окупантів, що матиме серйозний вплив на подальші події в окупованому Криму, — наголошують у ГУР.
Нагадаємо, раніше сьогодні з’явилися повідомлення, що внаслідок вибухів на мисі Тарханкут знищено береговий ракетний комплекс та станцію радіолокації рашистів.
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