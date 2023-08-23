Взрыв в Крыму, фото: «Крымский ветер»

https://racurs.ua/n186467-v-krymu-porajen-beregovoy-raketnyy-protivokorabelnyy-kompleks-bastion-foto.html

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У Криму сьогодні, 23 серпня, стався приліт по російських військових об'єктах на мисі Тарханкут.

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Про це повідомляє Telegram-канал «Крымский ветер».

Зазначається, що було вражено береговий ракетний протикорабельний комплекс (БРПК) «Бастіон», котрий є одним з носіїв ракет «Онікс», якими росіяни завдають ударів по Україні.

Також, за попередньою інформацією, на Тарханкуті вражена станція радіолокації 48Я6-К1 «Подлет». Ця трикоординатна РЛС призначена для виявлення повітряних цілей на малих та гранично малих висотах у складній обстановці. Вона видавала цілевказівки для російських ЗРК: З-300, З-400 і т. д.