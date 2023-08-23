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Ракурс
Вибух у Криму, фото: «Крымский ветер»

У Криму вражено береговий ракетний протикорабельний комплекс «Бастіон» (ФОТО)

23 сер 2023, 12:18
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У Криму сьогодні, 23 серпня, стався приліт по російських військових об'єктах на мисі Тарханкут.


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Про це повідомляє Telegram-канал «Крымский ветер».

Зазначається, що було вражено береговий ракетний протикорабельний комплекс (БРПК) «Бастіон», котрий є одним з носіїв ракет «Онікс», якими росіяни завдають ударів по Україні.

Також, за попередньою інформацією, на Тарханкуті вражена станція радіолокації 48Я6-К1 «Подлет». Ця трикоординатна РЛС призначена для виявлення повітряних цілей на малих та гранично малих висотах у складній обстановці. Вона видавала цілевказівки для російських ЗРК: З-300, З-400 і т. д.

Російська ППО засліпла в даному секторі, — наголошується в повідомленні.

Вибух у Криму, фото: «Крымский ветер»

Джерело: Ракурс


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