Наслідки ДТП на Вінниччині, фото: Нацполіція

https://racurs.ua/ua/n186466-12-ludey-zagynuly-u-dtp-na-vinnychchyni-foto-video.html

Ракурс

На Вінниччині 12 людей, серед яких шестеро дітей, загинули у ДТП, яка сталася вчора, 22 серпня, о 19.28 поблизу села Бродецьке Хмільницького району.

.

Про це повідомляє прес-служба поліції Вінниччини.

За попередньою інформацією слідства, в результаті зіткнення ВАЗу із вантажним автомобілем DAF загинули водій легковика та 11 його пасажирів, серед яких 6 дітей віком від 2 до 12 років, — зазначають у поліції. — 42-річний водій вантажівки затриманий та поміщений до ізолятора тимчасового тримання.

Зазначається, що слідчі призначили низку експертиз для встановлення причин та обставин аварії.

За фактом дорожньо-транспортної пригоди зі тяжкими наслідками розслідується кримінальне провадження, передбачене ч. 3 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу. За це правопорушення законодавство передбачає покарання у вигляді до 10 років позбавлення волі.