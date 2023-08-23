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Гітанас Науседа прибув до Києва, фото: Gitanas Nausėda
До України прибули президенти Литви та Португалії (ФОТО, ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n186465-do-ukrayiny-prybuly-prezydenty-lytvy-ta-portugaliyi-foto-video.htmlРакурс
До Києва сьогодні, 23 серпня, прибули президенти Литви Гітанас Науседа та Португалії Марсело Ребелу ді Соза, щоб відсвяткувати День Незалежності України
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Так, Науседа про свій візит повідомив у соцмережі X (колишній Twitter).
Повернувся до Києва, щоб разом із братнім українським народом відсвяткувати День Незалежності України. Перемога України близько! — зазначив він, додавши, що Литва буде підтримувати Україну стільки, скільки потрібно.
Президент Португалії прибув до Києва сьогодні о 7.30. Це перший візит політика до України.
Відео зустрічі ді Соза на київському вокзалі та спілкування з ним журналістів оприлюднив у соцмережі Х португальський журналіст Жоао Порфіріо.
Президент Португалії вже відвідав постраждалу в ході російської окупації Бучу на Київщині. Опубліковане у соцмережах відео показує вшанування ним пам’яті загиблих під час окупації біля храму Святого Апостола Андрія Первозванного.
Marcelo Rebelo de Sousa visita a Igreja de Santo André, em Bucha. O local onde esteve uma vala comum onde foram encontrados cerca de 200 corpos. pic.twitter.com/o6uHXDZq6c
— João Porfírio (@porfiriojoao1) August 23, 2023