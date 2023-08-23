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Ракурс
Гитанас Науседа прибыл в Киев, фото: Gitanas Nausėda

В Украину прибыли президенты Литвы и Португалии (ФОТО, ВИДЕО)

23 авг 2023, 11:10
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До Києва сьогодні, 23 серпня, прибули президенти Литви Гітанас Науседа та Португалії Марсело Ребелу ді Соза, щоб відсвяткувати День Незалежності України


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Так, Науседа про свій візит повідомив у соцмережі X (колишній Twitter).

Повернувся до Києва, щоб разом із братнім українським народом відсвяткувати День Незалежності України. Перемога України близько! — зазначив він, додавши, що Литва буде підтримувати Україну стільки, скільки потрібно.

Президент Португалії прибув до Києва сьогодні о 7.30. Це перший візит політика до України.

Відео зустрічі ді Соза на київському вокзалі та спілкування з ним журналістів оприлюднив у соцмережі Х португальський журналіст Жоао Порфіріо.

Президент Португалії вже відвідав постраждалу в ході російської окупації Бучу на Київщині. Опубліковане у соцмережах відео показує вшанування ним пам’яті загиблих під час окупації біля храму Святого Апостола Андрія Первозванного.

Источник: Ракурс


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