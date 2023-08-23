Последствия российского авиаудара по Орехову, фото: ГСЧС.

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На Запоріжжі впродовж доби внаслідок ворожих обстрілів виникли чотири пожежі у населених пунктах Василівського та Пологівського районів, з них дві в екосистемах на площі 1,1 га.

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Про це сьогодні, 23 серпня, вранці повідомляє прес-служба ДСНС України у Запорізькій області.

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