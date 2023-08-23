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На Запоріжжі впродовж доби внаслідок ворожих обстрілів виникли чотири пожежі у населених пунктах Василівського та Пологівського районів, з них дві в екосистемах на площі 1,1 га.
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Про це сьогодні, 23 серпня, вранці повідомляє прес-служба ДСНС України у Запорізькій області.
Зокрема:
- у селі Приморське Василівського району рятувальники ліквідували пожежу в дачному будинку на площі 48 кв. м;
- у місті Оріхів у результаті авіаудару виникла пожежа у дев’ятиповерховому житловому будинку — горіли квартири на другому, третьому, восьмому та дев’ятому поверхах. Загальна площа охоплена вогнем склала 1 тис. кв. м. Жертв та постраждалих немає.
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