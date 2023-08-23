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Рашисты в ночь на 23 августа выпустили по Украине до 20 «шахедов», фото: «Мілітарний»
11 «шахедов» уничтожили защитники Украины в ночь на 23 августа (ИНФОГРАФИКА)https://racurs.ua/n186463-11-shahedov-unichtojili-zaschitniki-ukrainy-v-noch-na-23-avgusta-infografika.htmlРакурс
Рашисти в ніч на сьогодні, 23 серпня, здійснювали пуски ударних безпілотників Shahed-136/131 з південно-східного напрямку.
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Усього було випущено до 20 ударних дронів з району Приморсько-Ахтарська (рф) та Чауда (Крим). Про це повідомляється на Фейсбук-сторінці Повітряних сил ЗСУ.
Захисники України знищили 11 ворожих безпілотників:
- дев’ять в Одеській області;
- два — в межах Запорізької області.
Нагадаємо, удари російських безпілотників в ніч на 23 серпня пошкодили зерносховища та виробничо-перевантажувальні комплекси на Одещині.
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