Рашисты в ночь на 23 августа выпустили по Украине до 20 «шахедов», фото: «Мілітарний»

11 «шахедов» уничтожили защитники Украины в ночь на 23 августа (ИНФОГРАФИКА)

https://racurs.ua/n186463-11-shahedov-unichtojili-zaschitniki-ukrainy-v-noch-na-23-avgusta-infografika.html

23 авг 2023, 10:04 999

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