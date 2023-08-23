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Рашисты в ночь на 23 августа выпустили по Украине до 20 «шахедов», фото: «Мілітарний»

11 «шахедов» уничтожили защитники Украины в ночь на 23 августа (ИНФОГРАФИКА)

23 авг 2023, 10:04
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Рашисти в ніч на сьогодні, 23 серпня, здійснювали пуски ударних безпілотників Shahed-136/131 з південно-східного напрямку.


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Усього було випущено до 20 ударних дронів з району Приморсько-Ахтарська (рф) та Чауда (Крим). Про це повідомляється на Фейсбук-сторінці Повітряних сил ЗСУ.

Захисники України знищили 11 ворожих безпілотників:

  • дев’ять в Одеській області;
  • два — в межах Запорізької області.

Нагадаємо, удари російських безпілотників в ніч на 23 серпня пошкодили зерносховища та виробничо-перевантажувальні комплекси на Одещині.

Источник: Ракурс


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