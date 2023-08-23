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Ракурс
Последствия российской атаки дронами, фото: «Укринформ»

На Одесчине российские дроны повредили зернохранилища и производственные комплексы (ФОТО)

23 авг 2023, 08:57
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Російські терористи в ніч на сьогодні, 23 серпня, впродовж трьох годин атакували ударними безпілотниками південь Одеської області.


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Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.

Ціль ворога — цивільна інфраструктура регіону, — наголошує Кіпер.

Зазначається, що сили протиповітряної оборони знищили дев’ять дронів типу «Shahed-136/131».

На жаль, є влучання по виробничо-перевантажувальних комплексах, де спалахнула пожежа, загальною площею 700 кв. м. Станом на 6 ранку вогонь локалізовано. Серед пошкоджень є і зерносховища, — зазначив очільник ОВА.

Наразі на місці працюють всі відповідні служби, правоохоронці фіксують злочини російських терористів.

Наслідки російської атаки дронами, фото: «Укрінформ»

Источник: Ракурс


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