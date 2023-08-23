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Защитники Украины ликвидировали уже более 258 тыс. рашистов, фото: Генштаб ВСУ

480 рашистов ликвидировали защитники Украины за сутки (ИНФОГРАФИКА)

23 авг 2023, 08:16
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Захисники України за час повномасштабного російського вторгнення ліквідували вже близько 258 тис. 820 рашистів.


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За минулу добу цей показник зріс на 480 осіб. Про це сьогодні, 23 серпня, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

Також ворог вже втратив:

  • 4 тис. 373 танки;
  • 8 тис. 488 бойових броньованих машин;
  • 5 тис. 318 одиниць артилерійських систем;
  • 722 одиниці РСЗВ;
  • 491 одиницю засобів ППО;
  • 315 літаків;
  • 316 гелікоптерів;
  • 4 тис. 324 БПЛА оперативно-тактичного рівня;
  • 1 тис. 406 крилатих ракет;
  • 18 кораблів/катерів;
  • 7 тис. 745 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн;
  • 800 одиниць спеціальної техніки.

Источник: Ракурс


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