Два Ту-22М3 были полностью уничтожены на аэродромах в рф, еще два повреждены — СМИhttps://racurs.ua/n186438-dva-tu-22m3-byli-polnostu-unichtojeny-na-aerodromah-v-rf-esche-dva-povrejdeny-smi.htmlРакурс
Внаслідок атак по аеродромах «Сольці» та «Шайковка» у рф були повністю знищені два стратегічних бомбардувальники Ту-22М3, ще два літаки пошкоджені.
Про це сьогодні, 22 серпня, повідомляє видання «Українська правда» з посиланням на джерело у розвідці.
Два бомбардувальники Ту-22М3 повністю знищено, ще два літаки незначно пошкоджені, — зазначило джерело видання.
За словами джерела видання, аеродроми були атаковані квадрокоптерами з території рф.
19 серпня стало відомо про атаку безпілотників на військовий аеродром «Сольці» у Новгородській області рф.
Вчора, 21 серпня, російські Telegram-канали повідомили про спробу атаки дроном ЗСУ аеродрому у Кіровському районі Калузькій області рф. Назву аеродрому тоді не уточнювали, проте відомо, що в цьому районі є тільки один аеродром — «Шайковка». Стверджувалося, що ушкоджень зазнав «літак, який не використовується».
Джерело: «Українська правда»