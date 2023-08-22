Пылающий Ту-22М3, фото: социальные сети

https://racurs.ua/n186438-dva-tu-22m3-byli-polnostu-unichtojeny-na-aerodromah-v-rf-esche-dva-povrejdeny-smi.html

Ракурс

Внаслідок атак по аеродромах «Сольці» та «Шайковка» у рф були повністю знищені два стратегічних бомбардувальники Ту-22М3, ще два літаки пошкоджені.

.

Про це сьогодні, 22 серпня, повідомляє видання «Українська правда» з посиланням на джерело у розвідці.

Два бомбардувальники Ту-22М3 повністю знищено, ще два літаки незначно пошкоджені, — зазначило джерело видання.

За словами джерела видання, аеродроми були атаковані квадрокоптерами з території рф.

19 серпня стало відомо про атаку безпілотників на військовий аеродром «Сольці» у Новгородській області рф.

Вчора, 21 серпня, російські Telegram-канали повідомили про спробу атаки дроном ЗСУ аеродрому у Кіровському районі Калузькій області рф. Назву аеродрому тоді не уточнювали, проте відомо, що в цьому районі є тільки один аеродром — «Шайковка». Стверджувалося, що ушкоджень зазнав «літак, який не використовується».

Джерело: «Українська правда»