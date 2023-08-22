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Ракурс
Палаючий Ту-22М3, фото: соціальні мережі

Два Ту-22М3 були повністю знищені на аеродромах в рф, ще два пошкоджені — ЗМІ

22 сер 2023, 11:52
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Внаслідок атак по аеродромах «Сольці» та «Шайковка» у рф були повністю знищені два стратегічних бомбардувальники Ту-22М3, ще два літаки пошкоджені.


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Про це сьогодні, 22 серпня, повідомляє видання «Українська правда» з посиланням на джерело у розвідці.

Два бомбардувальники Ту-22М3 повністю знищено, ще два літаки незначно пошкоджені, — зазначило джерело видання.

За словами джерела видання, аеродроми були атаковані квадрокоптерами з території рф.

19 серпня стало відомо про атаку безпілотників на військовий аеродром «Сольці» у Новгородській області рф.

Вчора, 21 серпня, російські Telegram-канали повідомили про спробу атаки дроном ЗСУ аеродрому у Кіровському районі Калузькій області рф. Назву аеродрому тоді не уточнювали, проте відомо, що в цьому районі є тільки один аеродром — «Шайковка». Стверджувалося, що ушкоджень зазнав «літак, який не використовується».

Джерело: «Українська правда»

Джерело: Ракурс


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