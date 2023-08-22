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Спутниковый снимок аэродрома «Сольцы», скриншот видео

Появились спутниковые снимки российского аэродрома с Ту-22 после атаки беспилотником (ВИДЕО)

22 авг 2023, 11:24
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У мережі з’явилися супутникові знімки аеродрому «Сольци» у Новгородській області рф, котрий 19 серпня атакували безпілотники.


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Про це повідомляє агентство «Укрінформ» з посиланням на дані сервісу Planet labs.

На першому знімку, котрий був зроблений 16 серпня — ще до атаки на аеродром, можна побачити розташовані там російські бомбардувальники Ту-22М3.

На знімках від 21 серпня (через два дні після атаки) помітно обгорілий слід на місці, де раніше стояв один з літаків. Також на знімку відсутні інші бомбардувальники.

Нагадаємо, 19 серпня безпілотники 19 серпня завдали удару по військовому аеродрому «Солци» у Новгородській області рф, де базувалися стратегічні бомбардувальники рф Ту-22м3. Російська влада згодом заявила про «пошкодження» одного літака.

Джерело: «Укрінформ»


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