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Эвакуация мирных жителей Роботиного, фото: Анна Маляр
Украинские военные эвакуируют гражданских из Роботиного (ФОТО)https://racurs.ua/n186436-ukrainskie-voennye-evakuiruut-grajdanskih-iz-robotinogo-foto.htmlРакурс
Українські військові з 47-ї бригади, яка з боєм увійшла у село Роботине Запорізької області, організували евакуацію мирних мешканців на БМП «Бредлі».
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Про це сьогодні, 22 серпня, у своєму Telegram-каналі повідомила заступник міністра оборони України Ганна Маляр, опублікувавши відповідні фото.
Наші бійців виконують планову бойову роботу та знищують ворога. У відповідь росіяни безперервно обстрілюють Роботине з артилерії. Тривають бої, — наголосила Маляр.
Нагадаємо, у Генштабі ЗСУ сьогодні вранці повідомили, що українські військові мали успіх у напрямку Роботиного й закріплюються на досягнутих рубежах.
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