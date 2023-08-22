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Эвакуация мирных жителей Роботиного, фото: Анна Маляр

Украинские военные эвакуируют гражданских из Роботиного (ФОТО)

22 авг 2023, 10:26
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Українські військові з 47-ї бригади, яка з боєм увійшла у село Роботине Запорізької області, організували евакуацію мирних мешканців на БМП «Бредлі».


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Про це сьогодні, 22 серпня, у своєму Telegram-каналі повідомила заступник міністра оборони України Ганна Маляр, опублікувавши відповідні фото.

Наші бійців виконують планову бойову роботу та знищують ворога. У відповідь росіяни безперервно обстрілюють Роботине з артилерії. Тривають бої, — наголосила Маляр.

Евакуація мирних жителів Роботиного, фото: Ганна Маляр

Нагадаємо, у Генштабі ЗСУ сьогодні вранці повідомили, що українські військові мали успіх у напрямку Роботиного й закріплюються на досягнутих рубежах.

Источник: Ракурс


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