ВСУ ликвидировали уже более 248 тыс. рашистов, фото: Генштаб ВСУ

https://racurs.ua/n186435-410-rashistov-likvidirovali-zaschitniki-ukrainy-za-sutki-infografika.html

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Захисники України за час повномасштабного російського вторгнення ліквідували вже близько 258 тис. 340 російських загарбників.

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За минулу добу цей показник зріс на 410 осіб. Про це сьогодні, 22 серпня, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

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