ЗСУ ліквідували вже понад 248 тис. рашистів, фото: Генштаб ЗСУ

https://racurs.ua/ua/n186435-410-rashystiv-likviduvaly-zahysnyky-ukrayiny-za-dobu-infografika.html

Ракурс

Захисники України за час повномасштабного російського вторгнення ліквідували вже близько 258 тис. 340 російських загарбників.

.

За минулу добу цей показник зріс на 410 осіб. Про це сьогодні, 22 серпня, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

Також ворог вже втратив: