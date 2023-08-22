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ЗСУ ліквідували вже понад 248 тис. рашистів, фото: Генштаб ЗСУ

410 рашистів ліквідували захисники України за добу (ІНФОГРАФІКА)

22 сер 2023, 10:10
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Захисники України за час повномасштабного російського вторгнення ліквідували вже близько 258 тис. 340 російських загарбників.


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За минулу добу цей показник зріс на 410 осіб. Про це сьогодні, 22 серпня, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

Також ворог вже втратив:

  • 4 тис. 362 танки;
  • 8 тис. 476 бойових броньованих машин;
  • 5 тис. 295 одиниць артилерійських систем;
  • 721 одиницю РСЗВ;
  • 491 одиницю засобів ППО;
  • 315 літаків;
  • 316 гелікоптерів;
  • 4 тис. 312 БПЛА оперативно-тактичного рівня;
  • 1 тис. 406 крилатих ракет;
  • 18 кораблів/катерів;
  • 7 тис. 722 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн;
  • 797 одиниць спеціальної техніки.

Джерело: Ракурс


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