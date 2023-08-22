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ЗСУ ліквідували вже понад 248 тис. рашистів, фото: Генштаб ЗСУ
410 рашистів ліквідували захисники України за добу (ІНФОГРАФІКА)https://racurs.ua/ua/n186435-410-rashystiv-likviduvaly-zahysnyky-ukrayiny-za-dobu-infografika.htmlРакурс
Захисники України за час повномасштабного російського вторгнення ліквідували вже близько 258 тис. 340 російських загарбників.
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За минулу добу цей показник зріс на 410 осіб. Про це сьогодні, 22 серпня, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.
Також ворог вже втратив:
- 4 тис. 362 танки;
- 8 тис. 476 бойових броньованих машин;
- 5 тис. 295 одиниць артилерійських систем;
- 721 одиницю РСЗВ;
- 491 одиницю засобів ППО;
- 315 літаків;
- 316 гелікоптерів;
- 4 тис. 312 БПЛА оперативно-тактичного рівня;
- 1 тис. 406 крилатих ракет;
- 18 кораблів/катерів;
- 7 тис. 722 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн;
- 797 одиниць спеціальної техніки.
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