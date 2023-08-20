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Знищення російської станції РЕБ, скріншот відео
Прикордонники дроном знищили російське «Поле-21» (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n186393-prykordonnyky-dronom-znyschyly-rosiyske-pole-21-video.htmlРакурс
Українські прикордонники за допомогою аеророзвідки виявили на Сватівському напрямку російську станцію РЕБ «Поле-21».
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Згодом станція була знищена FPV-дроном. Відповідне відео сьогодні, 20 серпня, опублікувала прес-служба Держприкордонслужби.
Прикордонна аеророзвідка виявила станцію РЕБ, після чого за справу взялися оператори FPV. Дрон поцілив прямісінько в металеву конструкцію з важливими елементами системи, — вказано в повідомленні.